Arife Öğretmen'i öldürmüştü! O cani tutuklandı!

Tolga Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yineledi. Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Tolga Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Arife Nur Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Tolga Temur bu kez de tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.