Kurban etinden dana kavurma tarifi! Tam kıvamında lokum gibi kurban eti kavurma nasıl yapılır?

KURBAN ETİNDEN KAVURMA TARİFİ!

Bayram Kavurması Tarifi İçin Malzemeler

1 kilogramkuzu but eti

2 yemek kaşığıtereyağı

1 çay kaşığıtuz

1 tatlı kaşığıkekik

Arzuya göre:

1 adetbüyük boy domates

2 adetyeşil sivri biber

1 tatlı kaşığıkırmızı pul biber

1/2 çay kaşığıkarabiber

BAYRAM KAVURMASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kuzunun kendi yağı kavurma işlemi için yeterli olacaktır. Lezzetini arttırmak için ayrıca küçük parçalar halinde doğradığınız kuzunun kendi yağını kullanabilirsiniz.

BAYRAM KAVURMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

But etinin yağlı tarafından çıkarttığınız kuzu etini küp şeklinde doğrayın. Kavurma işleminde kuzu etinin kendi yağını ayrıca kullanacaksanız onları da küçük parçalar halinde kesin.

Mümkünse döküm bir tencerede kuzunun iç yağını eritin eğer ekstra yağ kullanmayacaksanız kızgın durumda olan tencereye doğradığınız kuzu etlerini aktarın.

Yüksek ateşte, çok fazla karıştırmadan etleri mühürleyin. Bu şekilde yumuşak kalan ve suyunu içine hapseden etleri, kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişirin.