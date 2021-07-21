Çocuk mezarlarına balon bağlayan adamın hikayesi yürekleri burktu

'ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN DE KENDİMCE BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM'



20 yıldır ilçede balon sattığını belirten Sait Kocatepe, o anları anlattı:



"Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım. Arife günü mezarlık yanından geçerken bir kadın balon istedi, ben de çocuğunu göndermesini istedim. Çocuğunun mezarda olduğunu söyledi ve balonu alıp çocuğunun mezar taşına bağladı. Bundan çok etkilendim ve arife günü çok fazla ziyaretçi olan mezarlığa gitmek için akşam saatlerini bekledim.