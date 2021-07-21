Giresun'da feci kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yolculardan Pelin Kandemir, olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.