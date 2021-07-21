Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban eti nasıl dağıtılır pay edilir? İslam'a göre kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır ve kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 21.7.2021 08:20 Son Güncelleme: 21.7.2021 08:20

Kurban eti nasıl dağıtılır pay edilir? İslam'a göre kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır ve kimlere verilir?

Kurban eti nasıl dağıtılır pay edilir? İslam'a göre kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır ve kimlere verilir?

Kurban ve Hac ibadetlerinin gerçekleştirildiği kurban bayramı için geri sayım sona erdi. Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı'nın ilk günü geride kaldı. Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra kurban eti pay edilmesi ile ilgili de pek çok nerak edilen konu bulunuyor. Kurban eti pay etmek isteyen ve kurban eti dağıtmak isteyen vatandaşlar, "kurban eti nasıl pay edilir, kurban etinin kaçta kaçı, ne kadarı dağıtılır?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte, "kurban eti nasıl dağıtılır pay edilir" sorusunun yanıtı...

Kurban Bayramı'nda belirli vakit ve gün ile sınırlandırılmış kurban kesimi, ikinci gün de devam ediyor. Kurban kesimi sonrası pay etme işleminde ise tıpkı kurban keserkenki gibi dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Bu nedenle de kurban ibadetini gerçekleştiren milyonlarca vatandaşlar, kurban eti nasıl pay edilir, nasıl dağıtılır sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, kurban eti pay edilişi ile ilgili akıllardaki soruların cevabı...

İşte detaylar;

Kurbanın etinin kaçta kaçı pay edilmeli? Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Kurban keserken hangi dualar ve sureler okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir? Diyanet ile kurban duası

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).

Kurban keserken hangi dualar ve sureler okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir? Diyanet ile kurban duası

ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban eti nasıl dağıtılır pay edilir? İslam'a göre kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır ve kimlere verilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA