Kurban eti nasıl dağıtılır pay edilir? İslam'a göre kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır ve kimlere verilir?

Kurban Bayramı'nda belirli vakit ve gün ile sınırlandırılmış kurban kesimi, ikinci gün de devam ediyor. Kurban kesimi sonrası pay etme işleminde ise tıpkı kurban keserkenki gibi dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Bu nedenle de kurban ibadetini gerçekleştiren milyonlarca vatandaşlar, kurban eti nasıl pay edilir, nasıl dağıtılır sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, kurban eti pay edilişi ile ilgili akıllardaki soruların cevabı...
İşte detaylar;
Kurbanın etinin kaçta kaçı pay edilmeli? Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır?
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).