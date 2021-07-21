Kurban eti nasıl dağıtılır pay edilir? İslam'a göre kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır ve kimlere verilir?

Kurban Bayramı'nda belirli vakit ve gün ile sınırlandırılmış kurban kesimi, ikinci gün de devam ediyor. Kurban kesimi sonrası pay etme işleminde ise tıpkı kurban keserkenki gibi dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Bu nedenle de kurban ibadetini gerçekleştiren milyonlarca vatandaşlar, kurban eti nasıl pay edilir, nasıl dağıtılır sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, kurban eti pay edilişi ile ilgili akıllardaki soruların cevabı...

İşte detaylar;