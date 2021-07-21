Bayramın ikinci gününde kurbanlıklarını alan vatandaşlar Kurban eti yıkanır mı, kurban eti nasıl saklanır sorusuna yanıt arıyor. Müslümanlar bayram coşkusunu yaşarken kıldıkları bayram namazı sonrasında kurban etinin nasıl yıkandığını sorguluyor. Uzmanlar etin iyice soğuması gerektiğini belirtirken eti kesmeden önce hayvanın acı çekmemesine dikkat çekiyor. Peki Kurban eti yıkanır mı, nasıl muhafaza edilir? Kurban eti nasıl saklanır, yıkanırsa ne olur?
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların gündeminde yer alan kurban eti yıkanır mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban etinin en doğru şekilde saklanması, sağlık açısından oldukça önemli olurken detaylar şöyle;
Prof. Dr. Kamil Bostan kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;
Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır.
Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur" dedi.
Taze etin dinlendirilip havalandırılmasından sonra büyük parçalar halinde değil, kavurmalık ve kıyma gibi küçük parçalar halinde saklanmasının, birçok tüketici açısından daha uygulanabilir olacağını kaydeden Bostan, "Aslında en iyi saklama yolu, etin büyükçe parçalar halinde derin dondurucuda depolamaktır. Zira et ne kadar küçük boyutta parçalanırsa raf ömrü o kadar kısa olur. Büyük parçaların raf ömrü daha uzundur. Ancak çoğu tüketicinin evlerinde çok miktarda eti taze olarak saklama olanağı yoktur. Bu durumda eti saklamak için iki yöntem var. Birincisi eti küçük küçük doğrayıp ya da kıyma haline getirip kendi yağıyla kavurmaktır. Kuşbaşı, soteliki kıyma gibi alternatifler şekline getirip tek pişirimlik porsiyonlar halinde paketleyip dondurmak da olumlu bir seçenektir.Bu şekilde et, derin dondurucuda uzun süre dayanabilir. Derin dondurucuda ısının sıfırın altında 18 derece olmasına da dikkat edilmelidir. Öte yandan derin dondurucudan çıkarılan et mutfak tezgahında bekletilerek çözdürülmemelidir. Yoksa etin üstünde bulunan ve derin dondurucuda uyku konumuna geçen bakteriler hızla çoğalarak hem etin bozulmasına, hem de birçok hastalığa yol açar. Bu nedenle et, pişirilmesinden bir gün önce buzdolabının 4 derecedeki normal raflarına alınmalı ve bu şekilde çözdürülmelidir. Çözdürülen et tekrar derin dondurucuda saklanmamalıdır" şeklinde konuştu.