Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi...

Son dakika haberi... Alişan, dün kardeşinden gelen acı haberle yıkıldı. Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Selçuk tektaşın Kovid-19 hastalığına yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Mehmet Ali Erbil, Buse Varol ve birçok ünlü isim, kardeşini kaybetmesi nedeniyle Alişan'a başsağlığı mseajı gönderdi. Peki, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü, vefat ettiğinde kaç yaşındaydı?
SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.
2 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Alişan kardeşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti;
"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gurulandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim"
BUSE VAROL HASTANE BAHÇESİNDEN SESLENMİŞTİ
Alişan'ın eşi Buse Varol, Tektaş'la ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımı yaptı. Varol, "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düşmüştü.
Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş,Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tektaş, bir aydır tedavi görüyordu.