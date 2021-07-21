Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi...
Giriş Tarihi: 21.7.2021 09:12 Son Güncelleme: 21.7.2021 09:23

Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi...

Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatının ardından çok sayıda ünlü isim Selçuk Tektaş için Alişan'a başsağlığı diledi. Öte yandan Selçuk Tektaş ölüm nedeni de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü? İşte, Selçuk Tektaş'ın ölüm nedeni ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Alişan, dün kardeşinden gelen acı haberle yıkıldı. Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Selçuk tektaşın Kovid-19 hastalığına yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Mehmet Ali Erbil, Buse Varol ve birçok ünlü isim, kardeşini kaybetmesi nedeniyle Alişan'a başsağlığı mseajı gönderdi. Peki, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü, vefat ettiğinde kaç yaşındaydı?

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

2 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Alişan kardeşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti;

"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gurulandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim"

BUSE VAROL HASTANE BAHÇESİNDEN SESLENMİŞTİ

Alişan'ın eşi Buse Varol, Tektaş'la ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımı yaptı. Varol, "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düşmüştü.

Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş,Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tektaş, bir aydır tedavi görüyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA