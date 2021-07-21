Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte ölüm sebebi...

2 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Alişan kardeşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti;

"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gurulandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim"