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Giriş Tarihi: 21.7.2021 16:08

Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Dünyanın gözü bu sene düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları’na çevrildi. Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz seneki organizasyonun bu seneye ertelenmesiyle Tokyo Olimpiyatları ne zaman, hangi kanalda sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye’nin 18 branşta 108 Milli sporcu ile katılacağı bilinirken toplamda 33 branş, 50 disiplinde dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı olimpiyatlar için detaylı bilgi araştırmasına çıkıldı. Peki Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Japonya'nın ev sahipliğini üstlendiği 2020 Tokyo Olimpiyatları için geri sayım başladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu organizasyonda 108 sporcu madalyayı almak için yarışacak. Geçen sene koronavirüs salgını sebebiyle yayınlanmayan olimpiyatlara bu sene ilgi oldukça fazla. Peki Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kaldı. Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın tüm heyecanını, Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edebilecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları 23 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

108 MİLLİ SPORCU

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 108 sporcuyla temsil edilecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda, 108 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

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Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
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