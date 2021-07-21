Japonya'nın ev sahipliğini üstlendiği 2020 Tokyo Olimpiyatları için geri sayım başladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu organizasyonda 108 sporcu madalyayı almak için yarışacak. Geçen sene koronavirüs salgını sebebiyle yayınlanmayan olimpiyatlara bu sene ilgi oldukça fazla. Peki Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kaldı. Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.
Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın tüm heyecanını, Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edebilecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları 23 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.
Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 108 sporcuyla temsil edilecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda, 108 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.