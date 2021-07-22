Giriş Tarihi: 22.7.2021

47 YILLIK ÖRNEK BAŞARI ÖYKÜSÜ MERVE BİLKAY

Prof. Dr. Fikret Şahin, ilkokul öğretmeninden duyduğu bor madenini aklından çıkarmadı. Şahin, bordan yara kremi üretti. Kanser, obezite, Parkinson gibi hastalıkların tedavisi için bordan ilaç çalışmaları yapıyor