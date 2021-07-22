Adli tatil ne zaman bitecek, ne kadar sürer? 2021 adli tatil başladı mı? Adli tatilde adliyede hangi davalar görülür, duruşma olur mu?

Mahkeme işi olan pek çok vatandaş, adli tatil ne zaman bitecek sorusuyla adli tatil süresini ve bu süreçte görülecek davaları araştırıyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin 25 Haziran 2021 genelgesi kapsamında 2021 yıllık arasında nöbetçi olacak heyetlerin isimleri ve tatilde görülecek davaların listesi yer aldı. Bu detaylar vatandaşlar tarafından adli tatilde adliyede hangi davalar görülür, duruşma olur mu sorularıyla araştırılıyor. Yalnızca acil nitelik taşıyan ve tutuklusu olan davaların görüleceği sürece ilişkin merak edilenler haberimizde.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Adli tatil süresi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile sabittir ve her yıl aynı tarihler arasında gerçekleşir. Yargı çalışanlarının toplu olarak yıllık izne ayrıldığı bu süreç 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta son bulur. Kanuna göre yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak. Bu tarihe kadar nöbetçi mahkemeler belli davalara bakacak.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVA VE İŞLER
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.