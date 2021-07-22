En güzel Kavurma tarifi! En güzel, lokum gibi, yumuşacık kavurma tarifi nasıl yapılır? Yumuşak kavurma nasıl pişirilir?

Kavurma nasıl yapılır sorusunun yanıtı yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle araştırılıyor. En lezzetli, lokum gibi ağızda dağılan kavurma yapılışı ve malzemeleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve gelenekselleşmiş kurban eti kavurma tarifini ve pişirme teknikleri haberimizde yer alıyor. Peki Kavurma nasıl yapılır? Lokum gibi kavurma tarifi
Bir gelenek haline gelen Kurban Bayramına özel kavurma tarifi haberimizde yer alıyor. Kurban Bayramı döneminde sıkça tüketilen kavurma tarifi ve malzemeleri şöyle;
But etinin yağlı tarafından çıkarttığınız kuzu etini küp şeklinde doğrayın. Kavurma işleminde kuzu etinin kendi yağını ayrıca kullanacaksanız onları da küçük parçalar halinde kesin.
Mümkünse döküm bir tencerede kuzunun iç yağını eritin eğer ekstra yağ kullanmayacaksanız kızgın durumda olan tencereye doğradığınız kuzu etlerini aktarın.
Yüksek ateşte, çok fazla karıştırmadan etleri mühürleyin. Bu şekilde yumuşak kalan ve suyunu içine hapseden etleri, kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişirin.
Kullandığınız etin ırkına ve dinlenme süresine göre pişirme süresi değişiklik gösterecektir. Pişme derecesini kontrol edin, etler arzu ettiğiniz kadar yumuşamadıysa azar azar sıcak su ekleyip, pişirmeye devam edin.
Suyunu çeken ve yumuşayan etlere tereyağını ekledikten sonra 2-3 dakika daha kavurun. Bu aşamada tuz ve kekik ekleyin. Baharatlarla tadını alan bayram kavurması servise hazır.
Kavurmayı daha farklı şekilde sunmak isterseniz kabuğunu soyup, küçük küpler halinde doğradığınız domates ve ince ince kestiğiniz sivri biberleri bu aşamada ekleyin. Kırmızı pul biber ve karabiber katın. Biberler renk alana kadar yüksek ateşte soteledikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Dilerseniz tereyağlı nefis bir pilavla misafirlerinize bayram boyunca keyifle ikram edebilirsiniz.
Malzeme Listesi
1 kg dana kuşbaşı
1 baş orta büyüklükte kuru soğan
3 ya da 4 diş sarımsak
Bir miktar sıvıyağ
(2-4 Kişilik - 45 dakika)
Adım 1
İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.
Adım 2
Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.
Adım 3
Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.
Adım 4
Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.
Etler kuşbaşı doğranır. 1 gece buzdolabında dinlendirilir.
İç yağı tencerede eritiyoruz. Etlerimizi tencereye koyup suyunu bırakana kadar karıştırıyoruz. Kendi suyunu tamamen bırakıp renk değiştirdikten sonra yarım bardak suyu ekliyoruz. Ocağın altını kısıp kapağını kapatıyoruz ve bu şekilde 1.5-2 saat pişiriyoruz. Etler yumuşadıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Kalan suyu çektikten sonra tereyağını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Kavurmamız hazır.
Çelik tencere kullanımı ısının daha iyi dağılmasını sağlar ve suyun hemen buharlaşmasına engel olur. Böylece etler daha iyi pişer. İç yağlar eritilirken yeterli miktarda yağ olduğunu düşünürseniz erimeyenleri etleri koymadan önce alabilirsiniz.