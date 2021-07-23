Kurban Bayramı’nın son gününde İstiklal Caddesi tıklım tıklım

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlama önlemleri 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. Vaka sayılarında son günlerde gözle görünür artış yaşanmaya başlandı. Vaka artışına rağmen Kurban Bayramı'nın son gününü fırsat bilen on binlerce kişi Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ne akın etti.



CADDEDE ADIM ATACAK YER KALMADI



Yerli ve yabancı on binlerce kişinin akın etmesiyle İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Bazı vatandaşlar cadde üzerinde yürüyüş yaparken bazı vatandaşların ise cadde üzerindeki banklarda oturduğu görüldü.