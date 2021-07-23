Bugün marketler açık mı olacak, A101 - BİM - ŞOK - Migros: Yarın marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? İşte Kurban Bayramı market çalışma saatleri!

Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros gibi pek çok market zinciri çalışma saatlerinde değişiklik yapmıştı. Bu noktada "23 Temmuz Bugün marketler açık mı, bayramın 3. Günü marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?" soruları sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Konuyla alakalı detaylar kurumların resmi siteleri aracılığı ile müşteriler ile paylaşılırken detayları bu başlık altında derledik. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte bayramda market çalışma saatleri…
İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.
BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?
BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.
A101 BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?
A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.
ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?
ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.
Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.
Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.