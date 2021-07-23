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Giriş Tarihi: 23.7.2021 18:42

MPİ On Numara çekiliş sonuçları 23 Temmuz: Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı – On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara çekiliş sonuçları 23 Temmuz: Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı – On Numara bilet sorgulama

Bu haftanın ikinci On Numara çekilişi için şans oyunu oynayanlar Milli Piyango Online internet sitesini takip ediyor. 100 bin TL’yi aşan ikramiye için kazandıran numaraları araştıran milyonlarca vatandaş On Numara sonuçları sorgulama ekranı için sabah.com.tr’yi ziyaret ediyor. İşte On Numara bilet sorgulama ekranı ile 23 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuçları!

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftada iki defa düzenlenen MPİ On Numara çekiliş sonuçları takip ediliyor. 115.414 TL'lik büyük ikramiye için şans oyunu oynayan milyonlarca kişi, Milli Piyango Online sitesinde yer alan On Numara sonuçları sorgulama ekranı için araştırma yapıyor. İşte bu akşamın (23 Temmuz) kazandıran numaraları ile On Numara bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise şöyle;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

23 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Çekiliş saat 20:00'de gerçekleştirilecek ve kazandıran numaralar ilan edildiğinde haberimizde yer alacak.

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