MPİ On Numara çekiliş sonuçları 23 Temmuz: Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı – On Numara bilet sorgulama

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftada iki defa düzenlenen MPİ On Numara çekiliş sonuçları takip ediliyor. 115.414 TL'lik büyük ikramiye için şans oyunu oynayan milyonlarca kişi, Milli Piyango Online sitesinde yer alan On Numara sonuçları sorgulama ekranı için araştırma yapıyor. İşte bu akşamın (23 Temmuz) kazandıran numaraları ile On Numara bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise şöyle;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.