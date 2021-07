Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 24 Temmuz: Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama

24 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Oynadığı numaraların büyük ikramiyeyi kazandırıp kazandırmadığını merak eden pek çok vatandaş, Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır diye araştırıyor. 88 numaralı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 24 Temmuz saat 21:30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacak. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir. Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyundur. Kolonlarda en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanır. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurmak gerekir. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.