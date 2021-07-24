Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

ACI HABER GELDİ

Yaşanan olayın ardından bugün sabah saatlerinde yaralı Gümüş'ten acı haber geldi. Silahlı saldırıda başından vurulan iki çocuk babası Osman Gümüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda bacağından vurulan Sezgin Ö.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOK İYİ BİR İNSANDI

Gümüş'ün vurulduğu kavga sırasında olay yerinde bulunan bir vatandaş, hayatını kaybeden üç çocuk babası için "Yaşlı dededin darp edildiğini görünce kavgayı ayırmak istedi. Yaşanan arbedede silah seslerini duyunca kendini siper etmeye başladı. O esnada da kör şunların hedefi oldu. Üç çocuk babasız kaldı. Çok temiz bir insandı, tek istediği tatsızlık çıkmamasıydı. Kavgayı ayırmak istiyordu ama canından oldu. Mahallelinin sevip saydığı biriydi" diye konuştu.

Gözaltındaki şüpheli Ş.A.(21), M.H.T.(24) ve F.E.'nin(23) emniyetteki işlemleri sırasında kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde imalat ve ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.