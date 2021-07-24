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Haberler Yaşam Haberleri Onur Alp Eker neden öldü, nasıl öldü? Ankara'da kaybolan Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm nedeni ile ilgili son dakika haberi!
Giriş Tarihi: 24.7.2021 08:30 Son Güncelleme: 24.7.2021 08:30

Onur Alp Eker neden öldü, nasıl öldü? Ankara'da kaybolan Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm nedeni ile ilgili son dakika haberi!

Onur Alp Eker neden öldü, nasıl öldü? Ankara'da kaybolan Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm nedeni ile ilgili son dakika haberi!

Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin konuştuğu Onur Alp Eker'in kaybolması olayı ve ardından ölü olarak bulunması ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Onur Alp Eker'in ölüm nedeni hakkında merak edilen pek çok detay yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Kaybolma ve ölüm olayından haberdar olan vatandaşlar da "Onur Alp Eker neden öldü" sorusunun yanıtını araştırıyor. Onur Alp Eker'in ölüm nedeninin ortaya çıkması konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanın peşine düşen Onur Alp Eker kayboldu. Dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in ölüm nedenini belirlemek için çalışmalar başlatılmıştı. Türkiye'nin gündemini meşgul eden ölüm sonrası vatandaşlar, "Onur Alp Eker neden öldü" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Gelen son dakika haberine göre, Onur Alp Eker'in ölüm nedeni için otopsi işleminin başladığı bildirildi.

ONUR ALP EKER NEDEN ÖLDÜ?

Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam bulunan tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Eker'in cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polis ekiplerinin Eker'in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu arada, ailenin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.

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Onur Alp Eker neden öldü, nasıl öldü? Ankara'da kaybolan Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm nedeni ile ilgili son dakika haberi!
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