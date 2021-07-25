Ayasofya
-i
Kebir Camii'nin dün, 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının birinci yıldönümüydü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
bu özel günde bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulunarak "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabb'imize hamdolsun... İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
da "Ayasofya Camisi'nin aslına rücu etmesi bizim mefkuremiz ve gençlik hayalimizdi" ifadesini kullandı.
Ayasofya, İstanbul
'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar yani müze oluncaya kadar ise cami olarak hizmet verdi. Danıştay 10. Dairesi'nin 10 Temmuz 2020'de Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarihli kararını iptalinin ardından Erdoğan aynı gün kararnameyi onayladı.
AYASOFYA VE KARİYE, TÜRKİYE'NİN MÜLKÜDÜR
UNESCO Dünya Mirası Komitesi Genişletilmiş 44. Oturumu'nda, "İstanbul'un Tarihi Alanları" ile ilgili kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç
açıklama yaptı: "Ayasofya ve Kariye Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır. Ayasofya Camii
'nin vakfiyesine uygun şekilde hizmet vermesi bir hakkın teslimi ve ülkemizin hükümran hakkını kullanmasından ibarettir. UNESCO Danışma Misyonu'nun Türkiye'nin davetine icabetle iki defa İstanbul'u ziyaret etmesi, ülkemizin yapıcı ve şeffaf yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır" dedi. ANKARA