Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Küçükçekmece
'de uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir grup ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Torbacı oldukları iddia edilen 3 şüpheli, mesken tuttukları sokak üzerinde 15 yaşındaki bir çocukla 'laf atma' tartışması yaşadı. Durumu fark eden gencin dedesi Erhan Yalap, gruba tepki gösterince şüpheliler tarafından darp edildi. Olaya tanık olan mahalle sakinlerinin de kavgaya karışmasıyla bir anda silah sesleri yükseldi. Bu esnada kavgayı ayırmak üzere olay yerinde bulunan üç çocuk babası Osman Gümüş (35) ve Sezgin Ö. (35), şüphelilerin silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Başından yaralanan Osman Gümüş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan, Ş.A. (21), M.H.T. (24) ve F.E.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı.