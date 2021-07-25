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Giriş Tarihi: 25.7.2021

Son mesajları yürek yaktı: ‘Gelinliğim ve yüzüğüm nasıl’

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son mesajları yürek yaktı: ‘Gelinliğim ve yüzüğüm nasıl’

Nikâh için gittiği Meksika’da Fransız nişanlısı Nagat ile trafik kazasında ölen Arzu’nun ailesiyle son mesajlaşmaları ortaya çıktı. Gelinliği ve yüzüğünün fotoğrafını atan Arzu, “Nasıl” diye fikirlerini soruyor

Nikâh töreni için gittiği Meksika'da Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın (31) ablası ve ağabeyiyle yaptığı son mesajlaşmaları ortaya çıktı.



Bir mesajında gelinliğinin ve yüzüğünün fotoğrafını atarak ablasının ve ağabeyinin fikrini soran genç kadın, yüzüğünün Arjantin'den geldiğini ve obsidyen taşı olduğunu anlatıyor. Swann'ın annesinin de gelinliği beğendiğini dile getiren Arzu Nena, altına bot giyeceğini yazıyor.



Nikah töreninin yapılacağı otelin bahçesinin fotoğrafını da grupta paylaşan Arzu Nena, "Alta bohem tarzda antika bir halı atayım diyorum. Swann'a kahve pantolon krem keten gömlek olacak. Belki kahverengi şapka takabilir" diye yazdı. Arzu Nena'nın ağabeyi ve ablası gelinliği ve kıyafeti çok beğendiklerini ifade ediyor.



SABAH'a konuşan Arzu Nena Butt'un ablası Fatma Gül Karaca (36), "Arzu ile Swann, Antonio ismindeki Meksikalı otel çalışanı ve eşiyle River Maya'ya gitmeyi planlıyorlarmış. Kısmet olmadı. Antonio bize sosyal medyadan ulaştı. Onun yardımıyla Arzu'nun çanta, telefon ve yüzüğünü bulduk. Henüz elimize ulaşmadı ama gönderecekler" dedi.



Anne Fatma Yetik (55), "Maaşının bir bölümünü sokak hayvanları için gönderiyordu. Hayvanları çok severdi. Çok iyi kalpliydi" dedi.

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Son mesajları yürek yaktı: ‘Gelinliğim ve yüzüğüm nasıl’
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