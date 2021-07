‘Çocuğum kreşte çok mutlu’

Eğer çalışan bir anne ve babaysanız, ailenizin bu özel ferdi için kreş arayışına giriyorsunuz. Evlatlarınız için nasıl en güzel ve en iyi hizmeti veren kreşi seçiyorsanız ailenizin en özel ferdi canınız için de durum böyle. Sadece kreş hizmeti yetmiyor tabii. Siz işe giderken çocuğunuzu kreşe bırakacak bir de servise ihtiyacınız var. Bunun için yardımınıza pettaxsi hizmeti yetişiyor. Renato Stergacich, kendini bekâr bir baba olarak tanımlıyor. Oğlu Bia'yı işe gittiği zamanlar kreşe gönderiyor. Renato, "Kreşte çok mutlu. Servis onu almaya gelince çok mutlu oluyor. Arkadaşlarını çok seviyor" diyor. Leo'nun annesi Yeliz Tozlu da bekâr ve çalışan bir anne. Leo'yu haftada 3 gün kreşe gönderiyor. Leo sabah saat 07.30'da kreşin servis hizmetiyle Nişantaşı 'ndaki evinden alınıyor, Zekeriyaköy 'deki kreşe diğer arkadaşlarıyla götürülüyor. Ücret, kilometre hesabına göre alınıyor. Günlük kreş ücreti 80 lira, aylık kreş ücreti ise haftada 5 gün için bin 200 lira.Renato Stergacich, kendini bekâr bir baba olarak tanımlıyor, "1.5 yaşındaki Bia'nin babasıyım" diyor. Bir tekstil firmasının müdürü olan Renato, Bia'nın doğuştan duymadığını ve onu 4 aylıkken sahiplendiğini söylüyor. Leo ise henüz 1 yaşında. Annesi Yeliz Tozlu, özel şirketlere danışmanlık yapan bekar ve çalışan bir anne. Leo'yu haftada 3 gün kreşe gönderiyor. Leo, sabah saat 07.30'de kreşin servis hizmetiyle Nişantaşı'ndaki evinden alınıyor, Zekeriyaköy'deki kreşe diğer arkadaşlarıyla götürülüyor. Akşam saat 21.00'de de yeniden evine bırakılıyor. Tozlu, "Leo'yu arkadaşları olsun, kendi cinsiyle kaynaşsın, sosyalleşsin diye kreşe gönderiyorum. O, kreşi ve arkadaşlarını çok seviyor. Sabah kreşe gideceğini bildiği için mutlu gönderiyorum onu. Hatta uçarak gidiyor" diye konuşuyor.Zekeriyaköy'deki "Best Friends Köpek ve Kedi Oteli" aynı zamanda kreş hizmeti de veriyor. Her gün 9 köpek kreş hizmeti için buraya getiriliyor. Amaç, çocukları gibi gördükleri canlarının, kendileri işe gittiklerinde evde tek başına sıkılmaması. İbrahim Bali Pettaxsi hizmeti veriyor. Kreş çocuklarını her gün evlerinden alıp, kreşe getiriyor. Günün sonunda da evlerine bırakıyor. 4 araçlı bir filosu var. Bali, "Bu iş için hayvanları çok sevmek ve çok sabırlı olmak gerekiyor. Çocukları evlerinden alırken, ailelerinden ayrılmak istemiyorlar. Hepsi beni tanıyor ama yine de ailelerinden ayrılırken, insan gibiler. Bazıları ağlıyor. Ağladığını tiz bir sesle havlamasından anlıyor, iç çekiyorlar. Kimisi serviste arkadaşlarını görünce mutlu oluyor. Mutluluktan havlıyor. Kafes sistemi kullanmıyoruz. Arka koltukta emniyet kemeri kullanıyoruz" diyor.