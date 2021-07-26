‘Çocuğum kreşte çok mutlu’

Giriş Tarihi: 26.7.2021

Aileler, evlatları gibi gördüğü kedi ve köpekleri için en iyi hizmeti veren kreşi seçiyor. Renato Stergacich, “1.5 yaşındaki Bia’nın babasıyım” diyor ve ekliyor: “Kreşte çok mutlu”