Bekçi alımı bekleyen on binlerce genç başvuru detaylarını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son ilana göre 10 bin Jandarma bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Belli dönemlerde yapılan alımlarla çarşı ve mahallelerde asayiş sağlanıyor. EGM ve JGK bünyesinde görev alacak 10 bin bekçi alımı başvuru şartları bekçi adayları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Jandarma bekçi alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı son duyurular yapılıyor. Jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından JGK bünyesinde bekçi olarak yer almak isteyen adaylar detaylarla ilgili gelecek duyuruları beklerken henüz net bir bilgi bulunmuyor.
JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?
Jandarma bekçi alımı tarihi henüz belli değil. Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday bekçi alımı tarihini merak ediyor. Bekçi alımlarında güncel bilgiler ilgili kurumun resmi sitesinde duyurulacaktır.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.