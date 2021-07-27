Öğretmen il içi atama sonuçları 2021 MEB: MEBBİS İl içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları için geri sayım sürüyor! İl içi yer değişikliği başvurularını tamamlayan adayların gözleri MEB atama tayin sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleri Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak. Görev yaptığı il içinde başka bir okula tayin almak isteyenlerin öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? İl içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi tayin isteyen öğretmenler 8-14 Temmuz'da başvurularını yaptılar. Son olarak yayınlanan takvime göre il içi atama sonuçları 27 Temmuz Salı günü MEBBİS ekranı üzerinden açılacak. Ancak sonuçların açıklanma saati henüz belli değil.