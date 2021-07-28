Gezi olaylarında şehit düşen polisin adı yaşatılıyor

İstanbul Taksim'de bulunan Gezi Parkında çevre düzenlemesi yapıldığı sırada ağaç kesildiğini öne sürerek eylem yapılmış ve bu eylemler kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Yaklaşık 1 ay süren eylemler sırasında Adana'da 6 Haziran 2013 tarihinde eylem yapanlara müdahale sırasında köprü inşaatından düşen komiser Mustafa Sarı 7 Haziran günü kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

"OĞLUM ÖLÜMSÜZLEŞTİ"

Polis şehit Mustafa Sarı'nın adının yaşaması için Adana Emniyet Müdürü Doğa İnci, şehidin ismini Pınar Mahallesine yapılan yeni polis merkezine verdi. Polis merkezinin açılışı Adana Valisi Süleyman Elban tarafından yapılırken açılışa şehidin annesi Elife Sarı, ağabeyleri, kız kardeşleri ve kendi ismini taşıyan yeğenleri katıldı. Anne Elife Sarı, vatan için şehit olan oğlunun isminin yaşatılmasının kendilerine gurur verdiğini oğlunun hem şehit olduğunu hem de ölümsüzleştiğini söyledi.