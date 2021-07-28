İBB ağaçları kesti, parkı unuttu

Kartal
'daki Atatürk Parkı'nda başlattığı genişletme çalışması sırasında yarım asırlık ağaçları kesen İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB) 2 aydır tek bir çivi çakmadığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal'ın merkezinde bulunan Atatürk Parkı'nı, Mavi Yeşil isimli bir firmaya ihale ederek yeniden düzenlemeye başladı. İnşaat faaliyetleri devam ederken park içindeki ağaçlar ekipler tarafından acımasızca elektrikli testerelerle kesildi. Ağaç kesimleri ise vatandaşların tepkilerine maruz kalmamak için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlere denk getirdi. Park içinde bulunan çay ocaklarına gelen ve gözlerine inanamayan vatandaşlar İBB'nin ağaç katliamına tepki gösterdi. Tepkiler sürerken İBB yönetiminin mayıs ayında yapımına başladığı parka 2 aydır tek çivi dahi çakmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, park yapım işini alan firma, İBB'den para alamayınca işi bıraktı. Yarım asırlık ağaçlar kesildikleriyle kaldı.