Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve hafta içi A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

BUGÜN MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hafta içi hafta sonu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olurken market çalışma saatleri şöyle;

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi.

İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde; "Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.