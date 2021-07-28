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Giriş Tarihi: 28.7.2021 06:52 Son Güncelleme: 28.7.2021 07:13

Son Depremler: Türkiye'de en son yaşanan depremler ve büyüklükleri - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son Depremler: Türkiye'de en son yaşanan depremler ve büyüklükleri - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Doğu Anadolu ve Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan depremler dikkat çekiyor. 4 ve üzeri depremler, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlara kısa süreli korku yaşatırken, meydana gelen depremin derinliği, büyüklüğü gibi veriler araştırılıyor. 28 Temmuz tarihli Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte, Türkiye'de ve bölgemizde yaşanan son depremlere ilişkin detaylar...

Türkiye'de ve bölgede meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aktif fay hatlarındaki hareketlilik, deprem bilincinin artmasına neden olurken, yaşanan depremler kısa süreli korku ve paniğe sebep oluyor. Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, yaşanan son depremlere ilişkiin veriler ile 28 Temmuz Çarşamba'ya ait son depremler listesi ve son dakika haberleri...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son Depremler: Türkiye'de en son yaşanan depremler ve büyüklükleri - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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