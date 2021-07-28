Son Depremler: Türkiye'de en son yaşanan depremler ve büyüklükleri - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Türkiye'de ve bölgede meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aktif fay hatlarındaki hareketlilik, deprem bilincinin artmasına neden olurken, yaşanan depremler kısa süreli korku ve paniğe sebep oluyor. Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, yaşanan son depremlere ilişkiin veriler ile 28 Temmuz Çarşamba'ya ait son depremler listesi ve son dakika haberleri...