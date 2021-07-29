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Giriş Tarihi: 29.7.2021

71 yaşında mezun oldu

71 yaşında mezun oldu
Manisa Sarıgöl'de, 6 torun sahibi 71 yaşındaki Serpil Sözer, Açık Öğretim Lisesi'ni başarıyla tamamladı. Sözer, Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle diplomasını Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak'ın elinden aldı. 64-65 yaşından itibaren kitap okumaya başladığını, dünya klasiklerini bitirdiğini ve bu arada ortaokuldan da mezun olduğunu aktaran Sözer, "Gençlere tavsiyem, daima okusunlar. Daima yeniliklere açık olsunlar. İnternetle, cep telefonlarıyla vakit geçirmesinler. İnterneti sadece araştırma yönünde kullansınlar" dedi. Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç da Serpil Sözer'i başarısından dolayı tebrik etti.
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71 yaşında mezun oldu
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