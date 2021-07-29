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Giriş Tarihi: 29.7.2021 19:54

Aydın'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İHA
Aydın'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin ağaçları ile kaplı tarım arazisinde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Nazilli ilçesindeki yangın, Çobanlar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytin ağaçları ile kaplı tarım arazisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin alevlerin büyümemesi için büyük çaba sarf ettiği yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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Aydın'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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