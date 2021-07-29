Son dakika: Büyükşen soruşturmasında tutuklanan zanlının ifadesinde yeni detaylar!

TÜFEKLERLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI SORULDU

SABAH'ın ulaştığı ifadenin ardından Abdulhamid Uzbek ile ilgili yeni bir bilgiye daha ulaşıldı. Uzbek'e, beraber çobanlık yaptığı A.Y.'nin ifadesi doğrultusunda bir bıçaklama olayına karışıp karışmadığı ve tüfeklerle birlikte çekilen fotoğrafları da soruldu. İddiaları kabul etmeyen Uzbek, "Tüfeklerle birlikte fotoğrafımızı İsmail çekmişti. İsmail tüfeklerle seni çekeyim dedi ve çekti. Amacı neydi bilmiyorum. A.Y.'yi tanıyorum. 13 ay birlikte çalıştık. Oda benim gibi çobanlık yapardı. İfadesinde söylediği gibi ben kimseyi bıçaklamadım. Ben Konya'da bulunduğum süre içerisinde hiç kimse ile tartışmadım. Benim hakkımda neden böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Aramızda herhangi bir husumette bulunmamaktadır. Ben Abdullah Başdemir'in yanından maaşı az bulduğum için ayrıldım. A.Y. ile kavgalı ayrılmadık. Hakkımda bugüne kadar herhangi bir adli işlem yapılmadı. Ben herhangi kimseye zarar vermedim, öldürmedim. Bana iftira atılmaktadır. Böyle bir şeyi yapmam söz konusu değildir." dedi.