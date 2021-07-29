Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli?

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

1964 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelen Şükrü Sözen, ilk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise eğitimini ise 1975-1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamlamıştır.

Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük'te yapan Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atılmış ve Sözen Ailesi'ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulunmuştur.

Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen ise 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüştür.

Manavgat'ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009-2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur.

Üçüncü dönem belediye başkanlığını sürdüren Başkan Sözen, bir dönem 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da üstlenmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şükrü Sözen, Manavgat'a hizmet etmeye devam etmektedir.