İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il içi atama sonuçları son günlerde gündemde en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi tayin isteyen öğretmenler 8-14 Temmuz'da başvurularını yaptılar. İl milli eğitim müdürlükleri bu sabah itibariyle il içi nakil sonuçlarını açıklamaya başladı. İlk açıklamayı Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. İl içi atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden açılıyor…

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ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağı bilinirken sonuçlar il il açıklanıyor.

İl içi atamaları olan ve görev yerleri değişen öğretmenler, 2 Ağustos itibariyle görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.