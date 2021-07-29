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Haberler Yaşam Haberleri İl içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB atama sonuçları: MEBBİS Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ile açıklanan iller listesi!
Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:29 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:30

İl içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB atama sonuçları: MEBBİS Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ile açıklanan iller listesi!

İl içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB atama sonuçları: MEBBİS Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ile açıklanan iller listesi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS ekranı üzerinden açıklanacak olan il içi atama sonuçları merakla bekleniyor. Başvuruları 8-14 Temmuz’da tamamlanan tayin sonuçları için gözler MEB son dakika açıklamasına çevrildi. MEB atama takvimi duyurusunda 27 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen illerin tamamı açıklanmadı. Aradan geçen zamanın ardından adaylarda heyecan artarken il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranır oldu. İl içi yer değiştirme sonuçları için MEBBİS ekranı da yoğunluk kazandı. Peki İl içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? MEBBİS Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ile açıklanan iller hangileri?

Milyonlarca öğretmen il içi atama sonuçları sorgulamasını sürdürüyor. Başvurusu 14 Temmuz'da sona eren il içi yer değiştirme sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklanıyor. MEB duyuruları bu noktada önem kazanırken kurumun resmi sitesinde en son Hatay ilinin açıklandığı görülüyor. Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenecek olup son dakika duyurusu ise MEB.gov.tr'den yapılıyor. Peki İl içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? MEBBİS Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ile açıklanan iller hangileri?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il içi atama sonuçları son günlerde gündemde en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi tayin isteyen öğretmenler 8-14 Temmuz'da başvurularını yaptılar. İl milli eğitim müdürlükleri bu sabah itibariyle il içi nakil sonuçlarını açıklamaya başladı. İlk açıklamayı Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. İl içi atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden açılıyor…

ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağı bilinirken sonuçlar il il açıklanıyor.

İl içi atamaları olan ve görev yerleri değişen öğretmenler, 2 Ağustos itibariyle görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

MEB İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tayin isteğinde bulunan öğretmenler MEBBİS girişi ile atama sonuçlarını öğrenebilecek. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için beklenen gün geldi. Daha önce 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edileceği açıklanan öğretmen il içi atama sonuçları tarihinde değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER LİSTESİ

İl içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Atama sonuçları, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden erişime açılıyor. 2021 atama sonuçları açıklanan illerin listesi gelince haberimizde yer alacaktır. Başvuru yaptığınız ilin üzerine tıklayarak sonuçların açıklanıp açıklanmadığını görüntüleyebilirsiniz. En son Hatay ilinin atama sonuçları açıklandı

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İl içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB atama sonuçları: MEBBİS Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ile açıklanan iller listesi!
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