Uzman isimden uyardı: Koronavirüs aşısı olmayanlar...

"BİR KUŞAK TIP ÖĞRENCİSİ PRATİK YAPAMADAN MEZUN OLACAK"



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ise tam her şey normale döndü derken sürekli aynı senaryoyu yaşadığımızı ve yüz yüze eğitimin tehlikeye girmesinin tıp eğitimini de sekteye uğrattığını söyleyerek "Maalesef vaka sayıları 20 binlerde şu anda. Önümüzdeki günlerde daha da artacağı öngörülüyor. Tam artık işler düzene giriyor, yüz yüze eğitime, yüz yüze stajlara başlayacağız dediğimiz bir dönemde, vakaların artışı bizi gerçekten endişelendiriyor. Zira artış bu şekilde sürerse, yine yüz yüze eğitim yapma imkanı bulamazsak, şu anda tıp fakültelerinde 1. ve 2. sınıflar hiç yüz yüze eğitim almadılar, yine 2. ve 3. sınıflar staj döneminde yüz yüze eğitim alamadılar, bu dönem de aynı şey olursa gerçekten bu kuşak, talihsiz bir kuşak olarak arzu edilen tıp eğitimini alamadan mezun olacak endişesindeyiz" dedi.

"AŞI YAPTIRMAYANLAR HERKESE KÖTÜLÜK EDİYOR"



Cerrahpaşa'ya günlük Kovid şüphesiyle başvuru sayısının 300-400'lerden 700-800'lere çıktığını da vurgulayan Prof. Dr. Gönen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Testlerdeki pozitiflik oranları da uzun zamandır yüzde 1'lerde 2'lerde seyrediyordu. Ama şu an bu da hızla yükselmeye başladı. Yoğun bakımda yatıranların tamamı, aşısız olanlar. Yatan hasta sayımızda da belirgin bir artış var. Ama daha önceki dönemlerdeki vaka artışlarında gördüğümüz sayılarla kıyaslarsak yatan hasta sayısındaki artışın daha az olduğunu gözlemliyoruz. Bu da aşının bu haliyle bile, yani henüz sürü bağışıklığı oluşmasa bile, etkili olduğunun belirgin bir göstergesi. Artık şu bariz ki tekrar bir pik olacaksa bu, aşısızlarım piki olacak gibi görünüyor. Aşıya ulaşma imkanı olduğu halde aşı olmayanlara da bir çağrıda bulunmak istiyorum ki, sizler sadece kendinize değil, çevrenize, ebeveynlerinize, aile büyüklerinize de kötülük ediyorsunuz. Bu ülkenin eğitimine, ekonomisine de kötülük yaptıklarını bilmelerinde fayda var."