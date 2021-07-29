Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Kadın komiser konuştu!

"KİMSE BANA ENGEL OLMAYA ÇALIŞMADI" İTİRAFI...

Çulcu ifadesinin devamında "Orada Asım, Eser ve 5-6 kişi daha vardı. Silahımı çektikten sonra onlar da kaçtılar. Polisevi'ne yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Yemekhaneye girdiğimde Hasan Cevher'in dışında kimse yoktu. Yanına elimde silahla gittim. "Kendimi de onu da vuracağım" dedim. Bana küfür ederek hakaret etti. Silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Hatırlamadığım sayıda kendisine ateş ettim. Sonra Elif Komiser'i aramak amacıyla yemekhanenin üst katlarına çıktım. Karşıma çıkanlara kendisini de kendimi de vuracağımı söyledim ancak Elif Komiser'i bulamadım. Dışarı çıktım. O sırada birisi beni bacağımdan vurdu. Elif Komiser'i bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım" şeklinde olayı anlattı. Silahını çektikten ve doldurduktan sonra 9 polisin kaçtığını ifade eden katil Nasuh Çulcu'nun ifadesiyle birlikte idari soruşturma açıldı. Olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçtıkları iddia edilen polislerin; olay öncesinin yansıdığı ve incelemeye alınan kamera görüntülerinden tespit edileceği ve olayda ihmal ile eksiği olan polislerin hakkında ayrı ayrı idari soruşturmaların açılmasının beklendiği, ayrıca olayda ihmali olduğu sabitlenen polisler hakkında savcılık tarafından da soruşturma yürütüleceği vurgulandı.

"BURALARDA DOLAŞIYOR... SEN BURALARA GELME"

Katil Nasuh Çulcu'yu tanıyanlar; Çulcu'nun konuyu takıntı haline getirdiğini ve Elif Ş.'yi sürekli rahatsız ettiğini ileri sürerken; SABAH, Komiser Elif Ş.'nin ifadesine de ulaştı. İddialara göre Elif Ş. yaşananları "Beni sürekli taciz ve rahatsız ediyordu. Sürekli olarak irtibat kurmak ve arkadaş olmak istiyordu. Bakışlarıyla rahatsız ediyordu. Bana takıntılıydı... Beni takıntı haline getirdiğini mesai arkadaşlarım da biliyordu. Ben bu durumu amirlerime aktardım ve bana hemen bir "Rapor tut" dediler. Hemen rapor tuttum ve amirlerime verdim. Soruşturma başlatıldı. Nasuh Çulcu, Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit ettiği günün sabahında Polisevi'nden bir arkadaşım aradı. "Nasuh buralarda dolaşıyor. İki gün sonra ilişik kesecek. Buralara gelme" dedi. Ben de tedbiren evden çıkmadım" sözleriyle anlattı. Elif Ş.'nin anlattıklarıyla; Elif Ş.'nin de şehit olmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

"CEZASINDA İNDİRİM ALMAK İSTİYOR" İDDİASI...

Katil Nasuh Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifadesinde kendisine küfürler ettiğini ve hakaret ettiğini söylediği Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepkilerini göstermişlerdi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine yerdeyken hakaret ettiğini iddia eden katil Nasuh Çulcu'nun; yere düşen Hasan Cevher'e yerdeyken de ateş ettiği ve başı ile omzundan vurulmuş bir kişinin hakaret edecek durumunun olamayacağı vurgulanmıştı. Hasan Cevher'in otopsi raporunda da başından ve omzundan giren kurşunların yanı sıra bir kurşunun kalçasından yatık şekilde girdiğinin belirlendiği ve bu durumun katil Nasuh Çulcu'nun yerdeyken de Cevher'e ateş ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edildi. Savcılıkta verdiği ifadede "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" diyen katil Çulcu'nun Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği, net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ve cezasında indirim almak için bu şekilde ifadeler verdiği iddia edildi.