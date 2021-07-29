Hasan Cevher'in şehit edilmesinde son dakika: Kadın komiser konuştu!

Son dakika... Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i bir kadın komiseri rahatsız ettiği için hakkında rapor tutması üzerine şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesinde "Bir yıldır bana baktığını ve ilgisi olduğunu hissettim. Aramızda gönül münasebeti vardı" dediği Komiser Elif Ş. konuştu.
SON DAKİKA BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİ
Çulcu'nun kendisini takıntı haline getirdiğini ve sürekli rahatsız ettiğini söyleyen Elif Ş., "Beni sürekli taciz ve rahatsız etti. Sürekli olarak irtibat kurmak ve arkadaş olmak istiyordu. Bakışlarıyla rahatsız ediyordu. Beni takıntı haline getirdiğini mesai arkadaşlarım da biliyordu. Ben durumu amirlerime aktardım ve bana "Rapor tut" dediler. Hemen rapor tuttum ve amirlerime verdim. Soruşturma başlatıldı. Olay günü Polisevi'nden arkadaşım aradı. "Nasuh buralarda dolaşıyor. İki gün sonra ilişik kesecek. Buralara gelme" dedi. Ben de tedbiren evden çıkmadım" dedi.
Nasuh Çulcu
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) 13 Temmuz Salı günü hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit eden ve tutuklanan dört yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun (28) savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Tunceli Çemişgezek nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen katil Nasuh Çulcu'nun Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı ve yeni görev yeri olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde Komiser Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddia edilmişti. İddiaya göre durumu öğrenen Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in bu durumu rapor ettiği ve katil Çulcu'ya ikaz yazıldığı öne sürülmüştü. Katil Nasuh Çulcu 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde yemek yiyen Hasan Cevher'i şehit etmişti. Katil Çulcu'nun savcılık ifadesinin ayrıntılarına SABAH ulaştı. İddialara göre Çulcu'nun ifadesindeki çelişkiler ve yalanları da ortaya çıkmaya başladı.
KOMİSER "KARDEŞİM" DİYEREK HİTAP ETMİŞ...
Emniyette susma hakkını kullandığını ifade eden katil Nasuh Çulcu ifadesinde "4 yıldır Hakkari'de görev yapıyorum. Bir yıldır Elif Ş. adlı komiserin bana baktığını ve bana ilgisi olduğunu hissettim. Bir yıllık sürede kendisinin üstüm olması ve çekingen olmam sebebiyle kendisiyle konuşma girişiminde bulunmadım. 14 Haziran 2021 tarihinde Elif Ş. yanıma gelerek benimle görüşmek istediğini söyledi. 14 Haziran'da 15 gün yıllık izne çıktım. Elif Ş.'den aileme bahsettim ve rızalarını aldım. İzinden üç gün erken dönerek Hakkari'ye geldim. Konuşmak için Elif Ş.'nin yanına gittim. Konuşma talebimi ilettikten sonra Elif Ş. bana "Kardeşim" diye seslendi. Kendisinden telefon numarasını istedim. Bana yüksek sesle bağırarak "Al tamam al" diyerek numarasını verdi. Kendisine "Bana daha önceden görüşmek istediğini söylemedin mi?" dedim. "Bunu bir daha duymayacağım" diyerek bağırdı ve gitti" dedi.
SİLAHI GÖREN 9 POLİS MÜDAHALE YERİNE KAÇMIŞ...
Katil Çulcu ifadesinin devamında "13 Temmuz'da gece görevden çıkarak sabah 08:00 sıralarında Polisevi'ne geldim. Arkadaşlarımla kahvaltı yaptım. İbrahim Komiser'e Elazığ'a tayinim çıkması sebebiyle erken ilişik kesip kesemeyeceğini sordum. Kendisi bana bunu Hasan Cevher müdürle görüşmem gerektiğini söyledi. Hasan Cevher'in saat 10:00 sıralarında işe geleceğini düşünerek evime gittim. Duş alarak sivil kıyafetlerimi giydim. Çarşıda dolaşırken; İbrahim Komiser aradı. "Çabuk gel" dedi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gittim. Hasan Cevher bana hakkımda uzaklaştırma işlemi yapılacağını, tutanak tutulacağını söyledi ve Elif Komiser'e yaklaşmamam hususunda tutanak tutularak imzalamam istendi. İmzadan imtina ettim. Hasan Cevher'e de böyle yapması halinde istifa edeceğimi söyledim. Tekrar Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne geçtim. İbrahim Komiser yanıma gelerek açığa alındığımı ve silahımı teslim etmemi söyledi. Silahımı çıkararak namluyu çektim ve silahımı doldurdum. İbrahim Komiser'e "Sen karışma" dedim. Silahımı çekince kaçıp gitti" dedi.
"KİMSE BANA ENGEL OLMAYA ÇALIŞMADI" İTİRAFI...
Çulcu ifadesinin devamında "Orada Asım, Eser ve 5-6 kişi daha vardı. Silahımı çektikten sonra onlar da kaçtılar. Polisevi'ne yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Yemekhaneye girdiğimde Hasan Cevher'in dışında kimse yoktu. Yanına elimde silahla gittim. "Kendimi de onu da vuracağım" dedim. Bana küfür ederek hakaret etti. Silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Hatırlamadığım sayıda kendisine ateş ettim. Sonra Elif Komiser'i aramak amacıyla yemekhanenin üst katlarına çıktım. Karşıma çıkanlara kendisini de kendimi de vuracağımı söyledim ancak Elif Komiser'i bulamadım. Dışarı çıktım. O sırada birisi beni bacağımdan vurdu. Elif Komiser'i bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım" şeklinde olayı anlattı. Silahını çektikten ve doldurduktan sonra 9 polisin kaçtığını ifade eden katil Nasuh Çulcu'nun ifadesiyle birlikte idari soruşturma açıldı. Olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçtıkları iddia edilen polislerin; olay öncesinin yansıdığı ve incelemeye alınan kamera görüntülerinden tespit edileceği ve olayda ihmal ile eksiği olan polislerin hakkında ayrı ayrı idari soruşturmaların açılmasının beklendiği, ayrıca olayda ihmali olduğu sabitlenen polisler hakkında savcılık tarafından da soruşturma yürütüleceği vurgulandı.
"BURALARDA DOLAŞIYOR... SEN BURALARA GELME"
Katil Nasuh Çulcu'yu tanıyanlar; Çulcu'nun konuyu takıntı haline getirdiğini ve Elif Ş.'yi sürekli rahatsız ettiğini ileri sürerken; SABAH, Komiser Elif Ş.'nin ifadesine de ulaştı. İddialara göre Elif Ş. yaşananları "Beni sürekli taciz ve rahatsız ediyordu. Sürekli olarak irtibat kurmak ve arkadaş olmak istiyordu. Bakışlarıyla rahatsız ediyordu. Bana takıntılıydı... Beni takıntı haline getirdiğini mesai arkadaşlarım da biliyordu. Ben bu durumu amirlerime aktardım ve bana hemen bir "Rapor tut" dediler. Hemen rapor tuttum ve amirlerime verdim. Soruşturma başlatıldı. Nasuh Çulcu, Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit ettiği günün sabahında Polisevi'nden bir arkadaşım aradı. "Nasuh buralarda dolaşıyor. İki gün sonra ilişik kesecek. Buralara gelme" dedi. Ben de tedbiren evden çıkmadım" sözleriyle anlattı. Elif Ş.'nin anlattıklarıyla; Elif Ş.'nin de şehit olmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.
"CEZASINDA İNDİRİM ALMAK İSTİYOR" İDDİASI...
Katil Nasuh Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifadesinde kendisine küfürler ettiğini ve hakaret ettiğini söylediği Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepkilerini göstermişlerdi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine yerdeyken hakaret ettiğini iddia eden katil Nasuh Çulcu'nun; yere düşen Hasan Cevher'e yerdeyken de ateş ettiği ve başı ile omzundan vurulmuş bir kişinin hakaret edecek durumunun olamayacağı vurgulanmıştı. Hasan Cevher'in otopsi raporunda da başından ve omzundan giren kurşunların yanı sıra bir kurşunun kalçasından yatık şekilde girdiğinin belirlendiği ve bu durumun katil Nasuh Çulcu'nun yerdeyken de Cevher'e ateş ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edildi. Savcılıkta verdiği ifadede "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" diyen katil Çulcu'nun Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği, net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ve cezasında indirim almak için bu şekilde ifadeler verdiği iddia edildi.