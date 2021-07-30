Depremin simgesi 9 ay sonra iyileşti

İzmir
'de, 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin ardından Rıza Bey Apartmanı
enkazından alkışlar eşliğinde çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi
'nde tedaviye alınan ve ameliyat edilen İnci Okan
(16), depremde bacaklarının üstüne yığılan "molozların ağırlığını" geride bıraktı. Hastanede 4 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edilen Okan, Karşıyaka
ilçesindeki bir klinikte aldığı 9 aylık fizik tedavi sürecini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
12. sınıf öğrencisi olan depremzede genç kız, önce tekerlekli sandalyeden kalkıp ilk adımlarını attı, sonra her gün saatlerce ayakta durmaya, koşmaya, parmaklarının üstünde yükselmeye çalıştı ve yaklaşık 270 günlük mücadelenin ardından kliniğin kapısından yürüyerek çıktı.
'SEVDİĞİNİZ İŞE SARILIN'
İnci Okan, bacaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenle hem fiziksel hem de psikolojik olarak karanlık dönemlerden geçtiğini söyledi. Enkaz altında kaldığı anların çok zor geçtiğini, molozların altından çıkarıldıktan sonra daha da zorlandığını belirten Okan, şöyle devam etti: "Yaklaşık 1-2 ay boyunca hiç adım atamadım. Birinin yardımı olmadan ayağa kalkamıyordum. Küçük adımlarla başladık ama şimdi istediğim yere koşarak gidebiliyorum." Depremde babaannesi Aysel Okan
'ı kaybeden İnci Okan, "10 saniyede insan evini, ailesini, her şeyini kaybediyor. Ben de ayağımı kaybedebilirdim. Onun için çevrenizdeki insanlara sevdiğinizi söyleyin ve sevdiğiniz işe sarılın" dedi. Fizyoterapist Ezgi Eryılmaz
ise kliniğe tekerlekli sandalye ile gelmeye başlayan İnci'nin günlük hayatına dönmesinin "tarif edilemez bir mutluluk" olduğunu kaydetti. AA