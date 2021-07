Giresun’un gururu Alperen

Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü antrenörü Salim Taslı'nın yetiştirdiği Alperen Şengün böylelikle Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla mücadele eden 11. Türk basketbolcu olacak.

Spora ve sporcuya her zaman destek verdikleri ifade eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise, Alperen Şengün'ün NBA'e yükselişiyle gurur duyuyoruz. Giresun her zaman bir basketbol şehri olmuştur. Şehrimizden yeni Alperen'ler çıkacağına inanıyorum. Dolayısıyla sporcumuzu yetiştiren Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü antrenörü Salim Taslı hocamızı, Alperen'in babası Kemal Şengün'ü ve ailesini tebrik ediyorum. Biz Belediye olarak sporun her branşına destek vermeye devam edeceğiz." dedi.