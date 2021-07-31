Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" konuları ile ilgili ilçede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 5 adrese 30 Temmuz'da operasyon düzenledi. Operasyonda, C.C. (54), Y.C. (29) ve E.Ç. (25) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilere ait 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 73 adet fişek, 106 adet av tüfeği kartuşu ve 1 kilo 204 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

C.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Y.C. ve E.Ç. adliyeye sevk edildi.