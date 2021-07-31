Pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına ödül

"TÜRKİYE'DE HİZMET VERMEKTEN GRURU DUYUYORUZ"

Programda konuşan hastanenin bağlı bulunduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Wassem Barikhan, "Türkiye'de sağlık hizmeti vermekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Pandemi dolayısıyla büyük bir özveriyle canını siper ederek çalışan hastane mensuplarımıza ve programımıza katılan konuklarımıza teşekkür ediyorum. Hastane olarak sizleri onurlandırmak bizim için bir şereftir" dedi.

"İBRET ALMAMIZ GEREKEN BİR HADİSEDİR"

Programda konuşan eski milletvekili Yasin Aktay, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Hala da atlatabilmiş değiliz. İnanılmayacak olan bir şey başımıza geldi. İnsanların hayallerini zorlayan bir hadise başımıza geldi. Bizi kendimize getirmesi gereken bir hadisedir. Bize ait olduğunu sandığımız şeylerin aslında bize ait olmadığını gösterdi. Gözle görülemeyecek bir virüs bütün dünyayı iptal etti. Bu hepimiz için ibret alınması gereken bir hadisedir" diye konuştu.

HASTANE ÇALIŞANLARINA ÖDÜL

Yapılan konuşmaların ardından, pandemi sürecinde büyük emek harcayarak canla başla çabalayan hastanenin yönetici, doktor ve sağlık çalışanlarına ödül takdim edildi.