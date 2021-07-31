Türkiye’nin akciğerleri yanarken CHP’li belediye şenlik düzenledi

Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Kayseri ve Kocaeli'nde süren orman yangınları ülkenin akciğerlerini tüketmeye devam ederken CHP'li Ceyhan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yangınlarla alakalı mesaj yayınlayarak sözde üzüntülerini dile getirdikten sonra bir mahallede şenlik düzenlediği ortaya çıktı. Şenlik yapıldığını gören vatandaşlar paylaşımın altına yüzlerce yorum yaparak yetkilileri eleştiri yağmuruna tuttu. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, "Gün; şenlik değil, birlik günüdür. Vatandaşlarımız hayatlarını kaybederken; evleri, seraları, tarlaları yanarken, ormanlarımız küle dönerken, canlılar telef olurken CHP'li Ceyhan Belediyesi şenlik düzenleyerek büyük bir saygısızlığa, vicdansızlığa ve skandala imza atmıştır" dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTILAR

Skandal olay Ceyhan ilçesinin Birkent Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'li Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Çocuklarımız, kadınlarımız hem dinlensin hem de gönüllerince eğlensinler. Hepsine hoş geldin diyorum. İyi eğlenceler dilerim" diyerek konuşma yaptığı anlar belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Şenlikte halay çekilerek eğlenirken paylaşımı izleyen vatandaşlar adeta çılgına döndü.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Videoyu izleyen Ceyhanlılar, "Memleket canının derdine düşmüş. Millet eğlencenin peşinde ayıp be ayıp", "CHP'den ne beklenirdi ki? Milletin evi hayvanları ormanları yanmış CHP'nin umurunda değil" , "Bunlar ve ortak akılları çevreciydiler. Türkiye yanıyor kılını kıpırdatmıyorlar", "Allah bunlara hiçbir makam, mevki nasip etmesin inşallah", "Yazıklar olsun şiddetle kınıyorum sizi Hülya Erdem" gibi yüzlerce yorumda yaparak eleştiride bulundu.



"SAMİMİYETSİZLİĞİNİ GÖSTERDİLER"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, "Sosyal Medya Şovmenliğini kendilerine şiar edinen Ceyhan Belediyesi sosyal medya hesaplarında çıkan yangınlarla alakalı mesaj yayınlayarak sözde üzüntülerini beyan ettikten sonra bir mahallemizde şenlik düzenleyerek her konuda olduğu gibi bu konuda da samimiyetsizliklerini gösterdiler. Gün; şenlik değil, birlik günüdür. Gün, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını yaşama günüdür. Gün; yaralılarımızın yaralarını sarma, vatandaşlarımızın acılarına ortak olma günüdür. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Hassasiyet göstermeyen, milletin değerlerini anlamayan ve vatandaşın acılarına saygı duymayan CHP'li Ceyhan Belediyesi'ni kınadıklarını söyleyen Sami Özsoy, "Ceyhan Belediyesi, hizmetsiz ligini şenlik adı altında basit etkinlikler yaparak bastırmaya, hemşerilerimizin gözünü boyamaya çalışıyor. Bu etkinlik yangınların söndürülüp, vatandaşlarımızın yaraları sarılmaya başlanınca da yapılabilirdi. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i bu yakışıksız tutumundan dolayı tüm vatandaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyoruz. Bizler tüm kadrolarımızla sahada yanan ormanlarımız ve zarar gören vatandaşlarımız için mücadele etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

