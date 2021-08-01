Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale Belediyesi yangın bölgesine itfaiye gönderdi
Giriş Tarihi: 1.8.2021 13:32

Kırıkkale Belediyesi yangın bölgesine itfaiye gönderdi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale Belediyesi yangın bölgesine itfaiye gönderdi

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Antalya’daki orman yangı için 40 ton su kapasiteli itfaiye aracı gönderdi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 4 personel ve tam donanımlı 40 ton su kapasiteli itfaiye aracını Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güzelbağ mevkiinde görev alıyor. Ekipler Güzelbağ'da AFAD ekiplerinin yönlendirmesi ile çalışmalar yapıyor.

10 BİN ADET FİDAN

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "AFAD'ın talebe üzerine 40 ton su kapasiteli itfaiyemiz ve 4 personelimizi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güzelbağ mevkiinde görev alıyorlar. İnşallah ekiplerimizde desteği ile yangınlar kontrol altına alınacak. İtfaiye aracımızın dışında yangın bölgesine 10 adet fidan göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale Belediyesi yangın bölgesine itfaiye gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA