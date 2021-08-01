Kırıkkale Belediyesi yangın bölgesine itfaiye gönderdi

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 4 personel ve tam donanımlı 40 ton su kapasiteli itfaiye aracını Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güzelbağ mevkiinde görev alıyor. Ekipler Güzelbağ'da AFAD ekiplerinin yönlendirmesi ile çalışmalar yapıyor.

10 BİN ADET FİDAN



Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "AFAD'ın talebe üzerine 40 ton su kapasiteli itfaiyemiz ve 4 personelimizi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güzelbağ mevkiinde görev alıyorlar. İnşallah ekiplerimizde desteği ile yangınlar kontrol altına alınacak. İtfaiye aracımızın dışında yangın bölgesine 10 adet fidan göndereceğiz." ifadelerini kullandı.