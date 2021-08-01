"Şans Topu sonuçları" haftanın 2 günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans üzerinden yapılan canlı yayınla belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta kupon dolduranlar, 6 şanslı numarayı öğrenmek isteyerek 1 Ağustos MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (1 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;