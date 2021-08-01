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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ Bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 1.8.2021 20:25 Son Güncelleme: 1.8.2021 20:26

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ Bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ Bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları” haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) le Sisal Şans ortaklığında belirlenerek şanslı numaraları duyurulmaya devam ediyor. 6 şanslı numarayı doğru tahminle 12 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, büyük ikramiye sorgusu yapmak için kazandıran numaralara ilişkin 1 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve beraberinde MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında tamamen yenilenen ve her hafta 3 gün Youtube - MP TV ortak canlı yayınında yapılan çekilişle kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek oyunu oynayan şans oyunu severlere duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru bilen ya da bilenlerin kazanacağı 12 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarıyla ilgili bilet sorgulama yapmak isteyenler yoğun şekilde 1 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Ağustos Süper Loto sonuçları:




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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ Bilet sorgulama
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