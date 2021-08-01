Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ Bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında tamamen yenilenen ve her hafta 3 gün Youtube - MP TV ortak canlı yayınında yapılan çekilişle kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek oyunu oynayan şans oyunu severlere duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru bilen ya da bilenlerin kazanacağı 12 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarıyla ilgili bilet sorgulama yapmak isteyenler yoğun şekilde 1 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları şöyle;