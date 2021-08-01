Yangına müdahale ederken yaralandı! O itfaiye erine ziyaret

Kütahya'ya bağlı Ağaçköy- Yakacı arasındaki tarlada çıkan yangında yaralanan itfaiye erine Vali ve Belediye Başkanından geçmiş olsun dilekleri ve teşekkür ifade edildi.



Edinilen bilgilere göre; Ağaçköy-Yakacı arasında buğday hasadı yapılan 5 dekarlık tarlada yangın çıktığı ihbarı yapıldı.Olay yerine giden Kütahya Belediye İtfaiye ekipleri yangının kısa sürede söndürülmesi ve buğdayların yanmaması için olağanüstü bir çaba göstererek kısa sürede yangını kontrol altına alınmasını sağladılar.



Bu çalışmalar esnada ani parlayan bir buğday yığınının arasında kalan itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi alevlerden etkilenerek yaralandı.



Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Fedakar İtfaiyeci Cengizhan Tetikişçi'ye Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak,fedakarlığı için teşekkür ettiler.



İtfaiye eri Mustafa Tetikişçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.