Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yangına müdahale ederken yaralandı! O itfaiye erine ziyaret
Giriş Tarihi: 1.8.2021 15:14

Yangına müdahale ederken yaralandı! O itfaiye erine ziyaret

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Yangına müdahale ederken yaralandı! O itfaiye erine ziyaret

Kütahya’ya bağlı Ağaçköy- Yakacı arasındaki tarlada  çıkan yangında yaralanan itfaiye erine Vali ve Belediye Başkanından geçmiş olsun dilekleri ve teşekkür ifade edildi.

Kütahya'ya bağlı Ağaçköy- Yakacı arasındaki tarlada çıkan yangında yaralanan itfaiye erine Vali ve Belediye Başkanından geçmiş olsun dilekleri ve teşekkür ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre; Ağaçköy-Yakacı arasında buğday hasadı yapılan 5 dekarlık tarlada yangın çıktığı ihbarı yapıldı.Olay yerine giden Kütahya Belediye İtfaiye ekipleri yangının kısa sürede söndürülmesi ve buğdayların yanmaması için olağanüstü bir çaba göstererek kısa sürede yangını kontrol altına alınmasını sağladılar.

Bu çalışmalar esnada ani parlayan bir buğday yığınının arasında kalan itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi alevlerden etkilenerek yaralandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Fedakar İtfaiyeci Cengizhan Tetikişçi'ye Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak,fedakarlığı için teşekkür ettiler.

İtfaiye eri Mustafa Tetikişçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yangına müdahale ederken yaralandı! O itfaiye erine ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA