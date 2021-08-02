İnanılmaz hırsızlık: Kolundaki alçıyla aracın camını kırıp...

HIRSIZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kolu alçılı S.Y.'nin, başka bir şüpheliyle birlikte bir süre otomobil çevresinde gözlem yaptığı, daha sonra aracın camını kırıp eşyaları çalarak uzaklaştığı görülüyor.