Sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısıyla en popüler mobil uygulamalar arasında yer alan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram'ı kullananlar gece saatlerinde paylaşım yapmak istediklerinde feedback required ve yeniden dene şeklinde son dakika hata uyarısıyla karşılaştı. Bu gelişme sonrası Instagram çöktü mü, feedback required ne demek? soruları üzerinden yapılan araştırmalar giderek yoğunlaştı.
İnstagram çöktü mü sorusu yanıtları ve feedback required hatası ile ilgili son dakika detayları şöyle;
2 Ağustos saat 23:58 sularında ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram'a giriş yapan kullanıcılar "Daha sonra tekrar dene" ve "feedback required" şeklinden uyarılar almay başladı. Uygulama üzerinde yapılan işlemlerin topluluk kurallarının korunması nedeniyle sınırlandırıldığı da belirtilen uyarıyı görenler bu duruma bir anlam veremeyerek konuyla ilgili bilgi sahibi olmak için Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek? gibi sorular üzerinden araştırma yapmaya başladı. Söz konusu hataya ilişkin instagram tarafından henüz resmi bir açıklama - bilgilendirme yapılmadı.
Instagram feedback required uyarısı, geri bildirim gerekli anlamına gelmektedir. Uygulamada çıkan daha sonra tekrar dene uyarısıyla ilgili olarak uygulamada çıktığı düşünülüyor.
Instagram kullanıcılarının işlem yaptıklarında karşılarına çıkan daha sonra tekrar dene hatasının ne zaman düzeleceğine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor.
Instagram resmi internet sitesinde yer alan topluluk kuralları metninde şu ifadeler yer alıyor;
Instagram'ın insanların ilham alabileceği ve kendilerini ifade edebileceği özgün ve güvenli bir yer olarak kalmasını istiyoruz. Bu topluluğu daha da iyi hale getirmemize yardımcı olun. Yalnızca kendi fotoğraf ve videolarınızı yükleyin ve yasalara daima uyun. Instagram'daki herkese saygı duyun. İnsanlara spam göndermeyin veya çıplaklık barındıran içerikler paylaşmayın.