Kedisi için alevlerin arasına daldı: “Pofuduk” hayata döndü

Yangın İstanbul Bahçelievler'e bağlı Kocasinan Merkez Mahallesi Hür Sokak yer alan bir apartmanın teras katında meydana geldi. Terastan yükselen alevler kısa süre içerisinde bitişiğinde bulunan diğer apartmana da sıçradı. Binalardan yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

ALEVLERİN ARASINA DALDI

Bu esnada yangının çıktığı dairede yaşayan ev sakinleri ise canlarını kurtarmak için soluğu sokakta aldı. Can havliyle saniyeler içerirsinde yaşadığı evi boşaltan Orhan Karabulut, ev kedisi Pofuduk'un yanında olmadığını fark edince tereddüt dahi etmeden çatısı hala yanmakta olan evinin içerisine girdi. Pofuduk'un evin kapısının hemen önünde hareketsiz şekilde yattığını gören Karabulut, kucağına aldığı kediyi apartmandan çıkararak güvenli bölgeye taşıdı. Durumu fark eden mahalle sakinleri baygın haldeki kediyi su ile kendine getirmeye çalıştı. Karabulut'un başında dakikalarca gözyaşı döktüğü kedi kısa süre sonra gözlerini açtı.

BAYGINLIK GEÇİRMİŞ

Kedisinin tekrar hayata döndüğünü gören Orhan Karabulut yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Evde otururken bir anda yangın çıktı. Daha ne olduğunu anlayamadan can havliyle evi boşalttık. Pofuduk da çıkabilsin diye dairenin kapısını açık bıraktık. Sokağa indiğimizde Pofuduk'u fark edemedik. Evde mahsur kalmış olabileceğini düşününce hemen eve çıktım. Apartmanın içerisi dumanla dolmuştu, her yer simsiyahtı. Pofuduk da kapımızın önünde baygınlık geçirmiş, kucağıma alır almaz sokağa getirdim. Yüzüne birazcık su çaldık, kendine geldi. Birazdan veterinere götüreceğiz" diye konuştu.