Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özellikle en merak edilen konu başlıkları arasında yer alan "Kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularının yanıtları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi açıklamalar yakından takip edilirken Bakan Koca, sokağa çıkma yasağına ve diğer kısıtlamalara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
KORONAVİRÜS YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı;
Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.