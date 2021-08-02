Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları: Polislik PMYO için kaç puan yapmak gerekir? 2021 Polis olmak için kaç net gerekli?

PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen öğrenciler Polislik taban puanları ve geçtiğimiz seneye ait tercih tablosunu merak ediyor. ÖSYM takvimi ile üniversite tercih maratonu üniversite adaylarının erişimine açılan YKS sonuçları sonrası Ağustos ayında başlayacak. Polislik kaç puan sorusu da günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanları ve tercih verilerini belirli dönemlerde duyuruyor. Peki, Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte, merak edilen PMYO polislik başvurusu detayları...