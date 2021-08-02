Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 2.8.2021 22:03 Son Güncelleme: 2.8.2021 22:03

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (2 Ağustos 2021 Pazartesi) şans oyunu severler için bir kez daha çekildi. MPİ tarihinde bir ilk olan ve 190 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden veya MPİ bayilerinin yolunu tutarak 6 şanslı numarayla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “2 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla oyunu oynayan şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. MPİ tarihinde rekor olan 190 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "2 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (2 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Ağustos Sayısal Loto sonuçları: 69 - 6 - 26 - 10 - 65 - 90 + 49 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA