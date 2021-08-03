2 katlı evden tam 10 kamyon çöp çıktı

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Selvili Sokak'ta bulunan 2 katlı evden çevreye yayılan kötü koku üzerine mahalle sakinleri Osmangazi Belediyesi'ne şikâyette bulundu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirtilen adrese gitti. V.A'ya ait olan iki katlı eve giren ekipler, her iki katın da çöplerle dolu olduğunu gördü. Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun gayretler neticesinde evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarttı.

Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.