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Giriş Tarihi: 3.8.2021 19:57

2 katlı evden tam 10 kamyon çöp çıktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
2 katlı evden tam 10 kamyon çöp çıktı

Bursa’da mahalle sakinlerini canından bezdiren ve V.A isimli şahsa ait olduğu belirlenen 2 katlı evden tam 10 kamyon çöp çıktı.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Selvili Sokak'ta bulunan 2 katlı evden çevreye yayılan kötü koku üzerine mahalle sakinleri Osmangazi Belediyesi'ne şikâyette bulundu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirtilen adrese gitti. V.A'ya ait olan iki katlı eve giren ekipler, her iki katın da çöplerle dolu olduğunu gördü. Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun gayretler neticesinde evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarttı.

Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

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2 katlı evden tam 10 kamyon çöp çıktı
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